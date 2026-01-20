Мать пропавшего пловца Свечникова прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу

Мать российского пловца Николая Свечникова в скором времени прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Альперен Чакмак.

Он уточнил, что участие матери в процедуре, связанной с опознанием тела и проведением ДНК-экспертизы, обязательно. В ближайшие пару дней она приедет в Стамбул.

Ранее тело неизвестного мужчины, предположительно, принадлежащее российскому пловцу Николаю Свечникову, обнаружили во время очистки морского дна в Стамбуле.

Также ранее мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, обращалась в Генеральную прокуратуру РФ.