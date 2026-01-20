Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

Самолет авиакомпании Qantas дважды вернулся в аэропорт Аделаиды, Австралия из-за двух инцидентов в воздухе. Об этом пишет издание People.

Это произошло утром 18 января. Уточняется, что первый раз борт, направлявшийся в Порт-Линкольн, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Он приземлился в воздушной гавани Аделаиды через час после вылета и пробыл на земле еще один час.

После повторного взлета у лайнера возникла другая проблема в воздухе — он столкнулся с отказом генератора, хотя тот был проверен инженерами перед отправлением. В итоге лайнер снова посадили в Аделаиде.

После сбоев самолет был заменен. Пассажиры вылетели из австралийского города в 14:00, спустя шесть часов задержки.

