Мособлсуд начал рассматривать дело главаря «банды Леса»

Московский областной суд начал рассматривать материалы дела в отношении главаря банды «Леса» Дмитрия Леснякова, который обвиняется в убийстве двух и более лиц. Он отбывает пожизненное наказание.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Московский областной суд приступил к исследованию материалов уголовного дела в отношении приговоренного к пожизненному сроку лидера ОПГ, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, дело касается нападения на троих людей в кафе «Райский уголок» в Люберцах в 2003 году. Тогда потерпевших избили, а затем задушили. После этого бандиты избавились от тел.

Ранее Лесняков во время суда не стал отвечать на вопрос о признании вины. Другие фигуранты не признали вину. В августе прошлого года Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор участникам «банды Леса». Как удалось поймать бандитов — в материале «Вечерней Москвы».