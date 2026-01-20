В Ленобласти льдину с рыбаками унесло в Финский залив

© Вечерняя Москва

В Ленинградской области льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации канала, инцидент произошел в районе населенного пункта Пески. На льдине было пять человек, самостоятельно сойти на берег они не успели.

К моменту прибытия спасателей льдину унесло от берега на километр. Всех пятерых россиян безопасно доставили на берег.

— Операция по возвращению мужчин на «большую землю» прошла успешно — спасатели ПСП «Берег» вызволили всех пятерых с ледяного плота и безопасно доставили на берег, — говорится в сообщении.

Ранее в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга женщину с семилетним ребенком на сапборде унесло в Финский залив. Позже спасатели поисково-спасательной службы города оказали помощь потерпевшим. Мать с дочерью были обнаружены на расстоянии около 1300 метров от берега и доставлены на сушу.