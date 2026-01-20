Японец убил начальника из-за маленькой премии

В Японии арестовали менеджера по продажам Масахиро Яманака по подозрению в убийстве президента компании Акихиро Кавасимы. По словам злоумышленника, мотивом преступления стала маленькая премия. Об этом сообщили в The Japan Times со ссылкой на источники в следственных органах.

Японец рассказал следователям, что был недоволен отношением своего начальника. Более того, Кавасима снизил премию своему работнику без объективных причин, что и стало причиной конфликта.

По информации СМИ, Яманака пришел к начальнику домой и нанес ему более десяти ножевых ранений: На следующий день полицейские задержали его на платформе токийского вокзала.

— Я брызнул ему в лицо инсектицидом, который был у меня в руках, а когда он пошатнулся, я ударил его ножом для фруктов в бедро и шею, — цитирует мужчину издание.

