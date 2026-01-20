Пьяная пара попыталась прикурить от Вечного огня в Калининграде

25-летний юноша вместе и его 20-летняя знакомая в состоянии алкогольного опьянения попытались прикурить сигарету от Вечного огня воинского захоронения в Калининграде. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 5 января. Злоумышленники попытались прикурить сигарету, а также забрали с основания обелиска указанного мемориального ансамбля корзину с цветами, возложенную в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам. В отношении пары возбуждено уголовное дело. Юноша вместе с девушкой признали вину и раскаялись в содеянном.

— Мы понимаем, что наши действия были абсолютно недопустимы, им нет оправдания. Раскаиваемся в содеянном и готовы понести наказание, — сказали они на видео, записанном Следственным комитетом.

Унесенная фигурантами с мемориального комплекса корзина с цветами была возвращена.

1 октября на площади Марсово поле в Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь.

14 июня в поселке Семибратово Ярославской области школьник 7–8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, после чего сел на транспорт и уехал.