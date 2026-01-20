Экс-замдиректора Росгвардии Милейко освободили от наказания

Московский военный гарнизонный суд освободил от наказания бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, приговоренного к семилетнему сроку по делу о мошенничестве.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 20 января, сообщил судья.

— В связи с зачетом сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний в виде штрафов по приговору Реутовского гарнизонного военного суда от 2021 года, назначенное Милейко основное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале суда, — передает решение судьи ТАСС.

Второго фигуранта дела, экс-руководителя компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова осудили на 6,5 года и оштрафовали на полмиллиона рублей. Милейко вместе с предпринимателем провернул мошенническую схему по поставке вещевого имущества для Росгвардии. Они умышленно завысили цену почти на 400 миллионов рублей.

Милейко приговорили к семи годам колонии и штрафу в 880 тысяч рублей. Кроме того, с него и Шальнова взыскали 251,8 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба Росгвардии.