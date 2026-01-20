Маньяк из России, задержанный на Гоа, признался в серии убийств женщин

Россиянин Алексей Леонов, расправившийся с двумя соотечественницами на индийском курорте Гоа, во время допроса признался в других зверствах. На счету мужчины может быть 15 жертв, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

30-летний мужчина заявил, что орудовал в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Своих жертв он находил через соцсети, а после лишал жизни тех, кто отказывал ему в романтических отношениях. В настоящий момент проверяются женщины, которые в последний месяц пропали без вести в том регионе. Особенно внимательно изучаются места, где останавливался россиянин. Полицейские проверяют маршруты его передвижений.

© Соцсети

По данным SHOT, с одной из женщин Леонов расправился, подсыпав ей сильную дозу наркотиков. Двум россиянкам, как сообщают авторы канала, он перерезал горло. Одной из своих жертв маньяк сделал предложение. Мужчину задержали на месте преступления. В этот момент он лежал у тела женщины в леопардовых лосинах.

До этого в Таиланде неизвестные расправились с российский туристом, который стал свидетелем изнасилования девушки на улице. По информации Mash, жертвой стал хирург из Красноярска, за которым велась слежка. Неизвестные ворвались в его номер в отеле Паттайи и жестоко избили мужчину, он не вижил.