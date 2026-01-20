Засудившего пенсионерку чиновника обвинили в коррупции

У главы администрации Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края Максима Бондаренко и его заместителя прошли обыски. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства дорогостоящего строительства социального объекта для инвалидов, передает База.

© Московский Комсомолец

Речь идет о возведении учреждения в станице Новонекрасовской, на которое было выделено около 2 миллиардов рублей. В ходе проверки выяснилось, что под стройку был отведен заведомо непригодный заболоченный участок. Этот факт необоснованно завысил стоимость проекта. Кроме того, инженерные работы уже выполнены с серьезными нарушениями.

Максим Бондаренко ранее получил широкую известность благодаря судебному иску к 80-летней местной жительнице. Пенсионерка позволила себе критические высказывания в адрес чиновника в социальных сетях, обвинив его в коррупции.

Чиновник счел, что его деловой репутации нанесен ущерб в 300 тысяч рублей, и подал в суд. Иск был удовлетворен частично: пожилую женщину признали виновной и обязали выплатить Бондаренко 85 тысяч рублей компенсации.

По решению суда, пенсионерка будет вынуждена выплачивать эту сумму частями вплоть до 2030 года. Теперь же деятельность самого чиновника, отстоявшего в суде свою репутацию, стала предметом внимания следственных органов.