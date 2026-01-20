Экс-генерал Росгвардии Милейко получил к 7 лет за мошенничество с госконтрактами

Московский военный гарнизонный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к 7 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с госконтрактами для нужд ведомства. Об этом сообщает кТАСС. Суд также постановил выплатить Милейко штраф в размере 880 тыс. рублей, его также лишили звания генерал-лейтенанта запаса. Кроме того, суд приговорил бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова, участвовавшего с Милейко в преступной схеме, к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Военный суд также частично удовлетворил иск Росгвардии к Милейко Шальнову о взыскании 251,8 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного по делу о мошенничестве в особо крупном размере с вещевым обеспечением. По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с "Спецшвейснаб" согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Уточняется, что Милейко помогал включать заранее согласованные с Шальновым коммерческие предложения в тендер, что позволило формировать цены выше рыночных. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Подобная схема, по данным следователей, была использована и в 2019 году - тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей. Отмечается, что изначально Милейко обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Однако после того, как экс-генерал дал признательные показания и явился с повинной, дело переквалифицировали на статью о мошенничестве.