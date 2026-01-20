Стал известен размер взятки, которую получил глава Звездного городка Баришевский

Глава Звездного городка в Подмосковье Евгений Баришевский получил взятку от бизнесмена в размере 365 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Следствием установлено, что 16 января 2026 года глава городского округа получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тысяч рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Баришевскому, а также бизнесмену предъявили обвинение. Следователи продолжают работу по сбору доказательств по делу.

О задержании Баришевского стало известно 20 января. Правоохранители поймали мужчину по подозрению в получении взятки в крупном размере. В его отношении завели уголовное дело. Впоследствии следователи потребовали арестовать фигуранта. Суд отказал в этом ходатайстве. Позднее Баришевского отправили под домашний арест. Партия «Единая Россия» приостановила членство во фракции главы Звездного городка.