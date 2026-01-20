Друг пропавшего в Турции российского пловца Свечникова вышел на связь

В проливе Босфор обнаружено тело неизвестного мужчины в плавательном костюме. По данным турецкого агентства IHA, это может быть российский пловец Николай Свечников, пропавший в августе во время массового заплыва. Подтверждение об этом семья получила от турецких властей, сообщил друг семьи Николай Жмакин, передает aif.ru.

Как рассказал Жмакин изданию, теперь родственница спортсмена, которая занимается поисками на месте, отправится на опознание. Собеседник отметил, что он и другие близкие люди уже «смирились» со смертью спортсмена.

«Если это он, то будет легче. Мы хотим похоронить Колю на родине», — подчеркнул Жмакин.

Напомним, 29-летний Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время массового заплыва через Босфор. Несмотря на масштабные поиски, полиция не обнаружила следов и даже рассматривала версию о его побеге в другую страну. Сегодня стало известно, что в Босфоре обнаружили тело неизвестного мужчины в плавательном костюме.