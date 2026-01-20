В Татарстане задержали мужчину, готовившего покушение на сотрудника ФСБ

© Вечерняя Москва

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану арестовали 45-летнего мужчину, который планировал покушение на представителя ведомства.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе УФСБ.

— Установлено, что 45-летний мужчина из мести к сотруднику вступил в предварительный сговор с соучастниками для организации его убийства, — сказано в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает ТАСС.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка. По информации ФСБ, женщина въехала в Россию через третьи страны и попыталась извлечь из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. По данным следствия, эти предметы предназначались для убийства сотрудника одного из предприятий ОПК в регионе.