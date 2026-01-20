В Сибири женщина таинственно исчезла в разгар зимних морозов

В Новосибирской области уже пять дней ищут женщину, которая уехала на неизвестной машине из дома подруги, и с тех пор о ней нет никакой информации.

© Vse42.ru

Анастасия Литвина – жительница села Раздольное Новосибирской области – пропала вечером 15 января. Последним человеком, который видел ее, стала подруга, у которой женщина временно жила. По словам женщины, в тот день Анастасия резко куда-то засобиралась, попросила денег в долг, села в какую-то машину, которая подъехала к дому, и уехала.

– Я увидела фары машины, они светили прямо в окно. Было уже темно, номер я, конечно, не запомнила. Тогда я даже не думала, что эта информация может понадобиться. Я предполагаю, что она вызвала такси. Буду добиваться, чтобы полиция сделала запрос и узнала, куда водитель увез пассажира, какая машина подъезжала к этому адресу в это время, кто был за рулем, – сообщила женщина изданию КП-Новосибирск.

Подруга Анастасии признается: сибирячка и раньше могла уехать, не объясняясь, но всегда возвращалась на следующий день. Однако в этот раз все пошло иначе: с 15 января женщина не выходила на связь и не появлялась ни в одних соцсетях.

Подруга переживает за здоровье Анастасии. У пропавшей есть родственники, мать и взрослый сын. Поиски ведут полиция и добровольцы "Лиза Алерт", однако, как признается подруга, главная проблема – отсутствие отправной точки. Волонтеры уточняют, что женщина нуждается в медицинской помощи. Она может находиться в любом районе области. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.