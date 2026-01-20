Таксист получил удар ножом от жены, устроившей сцену ревности

Как стало известно «МК», инцидент произошёл в 1.00 около шиномонтажа на Востряковском проезде. Семейная драма случилась из-за раскрытой измены 36-летнего мужчины.

© Московский Комсомолец

Обиженная спутница жизни решила отомстить неверному, договорилась встретиться с ним (супруг работал в такси в ночную смену) и прихватила с собой нож на место встречи. Увидев изменщика, женщина сразу нанесла удар в область предплечья. Но испугавшись содеянного, дама сама вызвала экстренные службы. Врачи скорой медицинской помощи отвезли пострадавшего в больницу, где ему наложили швы на рану. После происшествия, мужчина отправился домой мириться. У пары подрастает 14-летняя дочь и мимолётная страсть для отца не повод рушить семью. Поэтому заявление о нападении он писать не стал.