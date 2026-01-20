Главе Звездного городка и его сообщникам предъявлено обвинение в коррупции

Главе поселка Звездный городок в Московской области Евгению Баришевскому и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья в Telegram-канале. Как установило следствие, 16 января 2026 года глава городского округа получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тыс. рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта. По уголовному делу следователем проведены обыски, выемки, допросы. Продолжается сбор доказательств. В отношении фигурантов дела избраны меры пресечения. В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и даче взятки. До этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Баришевского отправили под домашний арест.