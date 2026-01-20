Учитель совращал школьниц и требовал у девочек из соцсетей непристойные фото

Суд в Нидерландах вынес приговор 46-летнему учителю, который совращал своих учениц. Об этом сообщает NL Times.

© Газета.Ru

О действиях мужчины стало известно после того, как в мае 2024 года девушка обратилась в полицию и рассказала, что подверглась насилию со стороны педагога, когда ей было 17 лет. Позже к правоохранителям обратились еще две девочки – их учитель насиловал, когда им было по 16.

После ареста выяснилось, что мужчина совращал детей и в соцсетях. Он намеренно выбирал тех, кто не уверен в себе и искал поддержки. Сначала педагог сближался с детьми, затем – оказывал давление, чтобы они присылали ему непристойные фото. Соответствующие материалы нашли на его устройствах.

Педагога приговорили к четырем годам лишения свободы. Он также не сможет преподавать в течение девяти лет.

До этого в США женщина устраивала вечеринки для друзей сына и совращала молодых людей. Она заставляла несовершеннолетних выпивать, после чего наблюдала за их соитием.