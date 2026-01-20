Появились подробности об умершей у могилы Цоя женщине

Женщина, тело которой обнаружили у могилы певца Виктора Цоя в Санкт-Петербурге, сменила много профессий, но чаще всего работала сиделкой. Об этом рассказала знакомая погибшей Анжелика.

© Вечерняя Москва

У покойной осталось двое взрослых детей и внуки. По словам знакомой, год назад погибшая присматривала за ее пожилым отцом и иногда уходила на несколько дней из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, стало известно, что покойная женщина была родом из Краснодарского края.

— Она и в магазине работала, и кассиром, и сиделкой. Два года она честно проработала у меня сиделкой. Да, были у нас нюансы какие-то, но не более того, — сообщила женщина в беседе с 360.ru.

19 января тело 47-летней женщины обнаружили на могиле музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. По данным источника, погибшая была поклонницей творчества Цоя. Она посещала могилу музыканта с двумя знакомыми. По данным СМИ, причиной смерти мог стать некачественный алкоголь.