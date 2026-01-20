В проливе Босфор обнаружено тело, предположительно принадлежащее пропавшему полгода назад российскому пловцу Николаю Свечникову. На нем был гидрокостюм, сообщает Shot.

Свечников пропал в августе прошлого года во время заплыва в открытой воде. По одной из версий, спортсмену стало плохо под мостом Султана Фатиха. На данный момент родственники спортсмена направляются на опознание. Ранее семья Свечникова объявила награду в один миллион рублей за информацию, которая поможет найти его.

Профессиональный пловец не завершил дистанцию на соревнованиях через пролив Босфор в Стамбуле. Он преодолел около 500-600 метров, после чего исчез из поля зрения. Николай Скворцов, заслуженный мастер спорта и рекордсмен мира по плаванию, высказал предположение, что пловца могло унести течением. Жена Свечникова заявила о намерении запросить видеозапись всего заплыва.

Турецкая газета Hurriyet сообщала, что Свечников мог выбросить браслет с чипом в море, чтобы создать видимость своего исчезновения. Мать пловца опровергла эту версию.