В Татарстане задержали мужчину по подозрению в покушении на сотрудника ФСБ

В Татарстане задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в покушении на жизнь сотрудника ФСБ.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по РТ, его взяли в квартире. По версии следствия, убийство татарстанец замышлял на почве мести. Преступление готовилось в сговоре с другим лицом.

<img class="" src=""/>

Но действия сотрудников ведомства позволили предотвратить преступление. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Ранее в Кисловодске сотрудники спецназа ФСБ ликвидировали украинского диверсанта. Он открыл огонь во время задержания. Боевик был вооружен пистолетом Макарова. Рядом с ним обнаружили гранату Ф-1 и самодельное взрывное устройство.