Названа причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в европейской стране

По меньшей мере 40 человек погибли в результате катастрофического столкновения двух скоростных поездов на юге Испании. Предварительное расследование указывает на возможную причину — разрыв в неисправном стыке рельсов, о серьёзном износе которого профсоюзы предупреждали ещё в августе 2025 года, обвиняя власти в халатности и недофинансировании инфраструктуры.

Напомним, что трагедия в Испании произошла вечером в воскресенье, 18 января, на прямом безопасном участке пути недалеко от города Адамуз в провинции Кордова. Поезд, следовавший из Мадрида в портовый город Уэльву, двигался со скоростью около 200 километров в час, когда на соседний путь внезапно выехал состав, следовавший в обратном направлении — из Малаги в Мадрид. Произошло лобовое столкновение чудовищной силы. Поезд, направлявшийся в Уэльву, сошёл с рельсов и съехал с насыпи, а вагоны были разбросаны на сотни метров.

По свидетельствам выживших, всё произошло за секунды: страшный толчок, погасший свет, обрушившаяся крыша и крики раненых. На видеозаписях из уцелевших вагонов виден хаос, дым и пассажиры, пытающиеся помочь друг другу и разбить окна для эвакуации.

Отмечается, что спасательные операции были невероятно сложными. Местность холмистая, покрыта оливковыми рощами, подъехать к месту крушения можно было лишь по узкой дороге. Пожарным и медикам приходилось работать в темноте среди искорёженного металла, вытаскивая живых из-под обломков.

«Нам даже приходилось вытаскивать мертвого человека, чтобы добраться до кого-то живого. Это тяжелая, коварная работа», — рассказал начальник пожарной охраны Кордовы.

Число погибших возросло до 40, более 170 человек получили ранения, в том числе четверо детей в тяжёлом состоянии.

Премьер-министр страны Педро Санчес выражает поддержку семьям жертв, началось срочное расследование. Источник, знакомый с его предварительными выводами, сообщил, что техники обнаружили на месте ключевую неисправность — критический износ стыка между секциями рельса (накладки). Образовавшийся из-за этого зазор, предположительно, увеличивался под воздействием проходящих поездов и в итоге мог привести к сходу одного из составов с рельсов на встречный путь. Этот же источник отметил, что состояние стыка указывало на длительное существование проблемы.

Примечательно, что профсоюз машинистов SEMAF направил ещё в августе 2025 года государственному оператору железнодорожной инфраструктуры ADIF письмо. В нём профсоюз прямо предупреждал о «серьёзном износе» высокоскоростных путей, выбоинах, перекосах в линиях электропередачи, которые приводят к частым поломкам и повреждению поездов. По словам профсоюза, эти предупреждения были проигнорированы. Теперь политическая оппозиция использует этот факт для жёсткой критики правительства. Член парламента Карина Мехиас заявила, что катастрофа — «прямое следствие халатности», вызванной «годами отсутствия инвестиций, технического обслуживания и надзора».

Официальные лица пока осторожны в выводах. Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал инцидент «действительно странным», отметив, что участок пути был ровным и проходил плановый ремонт в мае. Он также сообщил, что консультировавшиеся с правительством железнодорожные эксперты «крайне озадачены произошедшим». Испанская высокоскоростная сеть (AVE) долгое время считалась одной из самых современных и безопасных в мире и была предметом национальной гордости. Расследование продолжается.