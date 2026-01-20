Москвичку, зарезавшую знакомого на западе Москвы, арестовали

Суд арестовал жительницу столицы, которая зарезала знакомого в квартире дома на Большой Филевской улице.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла 16 января. Женщина напала на знакомого из личной неприязни. Она нанесла мужчине ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли. Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение. Следователи осмотрели место происшествия. Теперь они работают над сбором доказательств по делу.

