Раскрыты подробности гибели подростка из-за танка в Якутске

Подросток, погибший в историческом парке «Россия — моя история» в Якутске, проник внутрь танка-экспоната через нижний технический люк в днище. Как сообщает телеграм-канал «Эхо Столицы», там он случайно привёл в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия.

© Московский Комсомолец

В результате 16-летний школьник получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Помощь прибывших медиков оказалась безрезультатной, подросток скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла внутри танка «Алёша» — памятника, названного в честь машины, участвующей в СВО.

На место происшествия выехал городской прокурор Виктор Умеренко.

Проводится проверка, прокуратура даст правовую оценку соблюдению мер безопасности на территории парка и действиям должностных лиц. По её итогам будут приняты все необходимые меры реагирования.