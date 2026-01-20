Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево женщину с Cartier за 34 миллиона

Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Шереметьево россиянку, прилетевшую из Дубая. У нее нашли ювелирку Cartier стоимостью 34 миллиона рублей.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина попалась во время прохождения «зеленого» коридора. В ее ручной клади нашли колье и браслет. Их отправили на экспертизу, которая показала, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и других драгоценностей.

Женщина не уплатила таможенные платежи на сумму, превышающую 9,9 миллиона рублей. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Ей грозит колония на срок до пяти лет или штраф в размере до полумиллиона.

Ранее таможенники поймали в Домодедове мужчину, который хотел провезти в страну браслеты Cartier. Он спрятал их в кроссовок. Однако таможенники нашли ювелирку стоимостью 2,4 миллиона рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело — он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет.