Обыски прошли в доме главы Приморско-Ахтарска Бондаренко

Дома и в рабочем кабинете судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко прошли обыски. Об этом во вторник, 20 января, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Вечерняя Москва

Правоохранители пришли к чиновнику из-за дома инвалидов в Новонекрасовском, стоимость которого оценивается примерно в два миллиарда рублей. Обыски также провели и у заместителя Бондаренко.

Авторы материала отмечают, что строительство здания осуществлялось в рамках национального проекта, однако спустя время выяснилось, что участок для строительства был заболоченным. В результате стоимость постройки подорожала, а подрядчик не справился с работой — качество постройки не соответствовало нормам, а документы подделали, сообщается в публикации.

Ранее суд в Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского и его родственников на сумму не менее 1,67 миллиарда рублей. У Копайгородского нашли дорогостоящее имущество во время обысков. Силовики изъяли более 65 миллионов рублей наличными. Кроме того, дома у Копайгородского нашли коллекцию часов. Самые дорогие экземпляры эксперты оценили в 14 миллионов рублей. В чем именно обвиняют Копайгородского — в материале «Вечерней Москвы».