В российском городе десятки человек обварились кипятком

В Обнинске Калужской области из-за аномально высокой температуры горячей воды в домах пострадали как минимум 20 человек, один из них скончался в больнице через две недели после получения ожогов. Причиной ЧП стало отсутствие или неисправность терморегуляторов в системе ГВС, сообщает Mash.

Первые жалобы на кипяток в кранах начали поступать от жителей в конце декабря. Пострадали жильцы домов, которые обслуживают несколько управляющих компаний: «Обнинск», «Бытсервис», «УЖКХ», «ЧИП» и «В одном дворе». У многих диагностированы ожоги II и III степени.

Проверка показала, что перед отопительным сезоном УК уведомляли о неисправности регуляторов и требовали их устранить, однако предписания были проигнорированы. Эксперты отметили, что в городе используется открытая система ГВС, что обязывает управляющие компании устанавливать терморегуляторы для безопасности.

Сейчас правоохранительные органы проводят выемку документов в УК «Обнинск» — именно в доме, который она обслуживает, произошел смертельный случай. Прокуратура поручила Госжилинспекции провести сплошную проверку всех управляющих компаний в городе.