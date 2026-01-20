Число жертв столкновения поездов в Испании выросло до 41

По меньшей мере 41 человек погиб в воскресенье вечером в результате столкновения двух высокоскоростных поездов на юге Испании, согласно новому предварительному количеству жертв, объявленному во вторник утром властями региона Андалусия и министром транспорта.

"Число погибших выросло до 41 после того, как вчера (в понедельник) вечером было обнаружено тело человека в одном из вагонов поезда Ирио", - говорится в заявлении регионального правительства Андалусии, которое цитирует AFP.

39 человек, включая четырех детей, остаются в больницах. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подтвердил эту информацию в интервью испанскому радио Onda Cero. Стало известно, что одна из пострадавших - шестилетняя девочка - в результате трагедии потеряла своих родителей, а также родного и двоюродного братьев.

Ранее Хуанма Морено, президент Андалусии, южного испанского региона, где произошла авария, заявил о продолжении работ по извлечению тел из двух разбитых вагонов одного из столкнувшихся поездов. Удар сбросил ведущие вагоны второго поезда с пути, отправив их вниз по склону высотой четыре метра, сообщает Associated Press. Несколько тел были найдены в сотнях от места крушения, сообщил Морено, описав обломки как "массу искривленного металла".

Причина катастрофы по-прежнему устанавливается, отмечают власти.