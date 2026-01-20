Подростка насмерть придавило в танке на выставке «Россия — моя история»

В якутском парке «Россия – моя история» погиб 16-летний подросток. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев.

По предварительным данным следствия, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Очевидцы рассказали, что это была дверь танка.

На месте происшествия работают правоохранительные органы для установления всех обстоятельств трагедии.

«Выражаю глубокие соболезнования родителям погибшего ребенка, это огромное горе и невосполнимая потеря», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Григорьев также призвал взрослых быть внимательнее и не допускать баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах.