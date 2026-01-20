Двое омичей похитили человека, отвезли на кладбище и требовали деньги

В Омске задержаны двое местных жителей, которым инкриминируют похищение молодого человека, у которого злоумышленники вымогали деньги.

Как сообщили в региональном главке СКР, преступление было совершено 16 января. По данным следствия, подозреваемые встретили н улице 19-летнего парня, затолкали его в багажник машины, вывезли на кладбище и, угрожая, требовали ежемесячно передавать им по частям 250 тысяч рублей.

После того, как злоумышленники получили часть денег, они отпустили жертву, а тот сразу обратился к правоохранителям. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека группой лиц, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы, решается вопрос об их аресте.