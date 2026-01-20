Россиянин в тельняшке напал на кассира из-за песни SHAMAN

Житель Москвы напал на кассира бара на востоке города из-за того, что тот не включил песню «Я русский» певца SHAMAN. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах видно, как агрессивный гость заходит за прилавок. Он начинает угрожать сотруднику заведения.
«Я тебе сказал, поставь "Я русский", что непонятно?!» — возмущенно восклицает посетитель.
Удалось выяснить, что 57-летний житель столицы сначала вызвал кассира на дуэль на улицу. Когда молодой человек отправился за курткой, он достал нож и стал угрожать работнику бара.
К месту происшествия вызвали патруль Росгвардии. Вооруженного ножом горожанина задержали и передали его сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что жители Татарстана станцевали под песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.
Все происходило в заведении «Бакинский дворик». После его печатали силовики, а директора привлекли к административной ответственности.