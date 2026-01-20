Напавшему на техникум в Архангельске просят 15 лет

Обвинение запросило 15 лет лишения свободы Артемию Корюкову, который в сентябре 2025 года напал на техникум в Архангельске и ранил преподавательницу русского языка и литературы и социального педагога, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Определить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Часть наказания сроком 3 года надлежит отбывать в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии строгого режима", - сказал прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков.

По версии стороны обвинения, бывший учащийся Архангельского техникума строительства и экономики разделял идеологию международной террористической организации, распространяя ее в интернете и среди своих однокурсников, в том числе создал видеоролик, в котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

"Являясь недовольным результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации, а также разместил интернете запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство", - добавили в прокуратуре Архангельской области.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме в ходе судебного следствия.