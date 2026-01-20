Зарезавший 47-летнюю россиянку школьник не смог объяснить свой поступок

Школьник из Свердловской области, который зарезал прохожую в подъезде в поселке Горноуральский 6 января, не проявил никаких следов раскаяния на первом допросе. Об этом сообщил источник издания Е1.RU.

По словам собеседник портала, сам задержанный по подзрению в преступлении подросток никак не может объяснить причину нападения — сделал это бездумно.

Он сказал, что ему стало плохо, он взял нож и пошел гулять. В подъезде встретил женщину, обогнал ее по лестнице, потом пошел вниз и ударил ее ножом в живот, после чего просто ушел. В момент преступления он был трезвый.

Пострадавшая скончалась в больнице, а мальчика отправили под домашний арест, однако он сбежал. Пять дней он скрывался, пока его снова не задержали вечером 19 января.

По одной из версий жителей, у мальчика может быть психический диагноз.

Также есть и другое предположение: парень с друзьями дважды избил умственно отсталого подростка. Якобы тогда прохожая сделала им замечание, и напавший мог принять жертву за ту женщину.