Суд рассмотрит дело жительницы Подмосковья, отправлявшей наркотики по России

Московский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Можайска, которая занималась пересылкой наркотиков в разные регионы России. Она прятала вещества в кофемашину, мясорубку и другие предметы бытовой техники.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В период с сентября по октябрь 2023 года, девушка, находясь на территории Московской области, расфасовала в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку наркотические средства, а после через почтовые отделения отправила сообщникам в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемую уличили в преступлении. По данным следствия, она забирала наркотики из тайников и в дальнейшем пересылала их соучастникам. Силовики изъяли около четырех килограммов мефедрона. Женщине предъявили обвинение в восьми преступлениях.

Ранее правоохранители задержали трех подозреваемых в пересылке наркотиков. Злоумышленники приобретали, а затем размещали вещества внутри бытовой техники, которую в дальнейшем отправляли в разные регионы РФ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь обвиняемые предстанут перед подмосковным судом.