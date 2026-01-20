Роженица из Нижегородской области пережила клиническую смерть из-за врачебной ошибки

39-летняя жительница Нижегородской области Ксения после планового кесарева сечения пережила клиническую смерть, которая длилась около 10 минут, и теперь находится в вегетативном состоянии с необратимым поражением мозга. Предварительной причиной трагедии, по данным Mash, стала ошибка при интубации — неправильная установка кислородной трубки в трахею на этапе анестезии.

Женщина поступила в роддом Уреня в конце ноября 2025 года с беременностью, протекавшей без осложнений. На этапе операции у нее остановились дыхание и сердцебиение. Ребенка успели спасти, а саму роженицу после реанимации перевели в областную больницу Нижнего Новгорода. По мнению мужа Ксении, причиной стала врачебная ошибка при проведении наркоза, о чем медики упомянули как о «плохой интубации». Сейчас женщина дышит самостоятельно, но врачи констатировали необратимое поражение коры мозга из-за длительного кислородного голодания и рассматривают редкую анатомическую патологию — аномально развитый надгортанник — как возможный осложняющий фактор.

Супруг подал жалобы в Минздрав и надзорные органы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Планируется перевод пациентки в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации в Москву. Мужчина остался с двумя детьми, один из которых — новорожденный.