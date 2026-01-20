В Омске мужчины похитили юношу и вывезли на кладбище

В Омске мужчины стали фигурантами уголовного дела после похищения молодого человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

© Газета.Ru

По версии следствия, к произошедшему причастны два местных жителя. Они встретили на улице 19-летнего юношу, затем насильно затолкали его в машину и привезли на кладбище. Там ему стали угрожать и потребовали, чтобы он отдал им 250 тысяч рублей частями.

«После получения части денежных средств, подозреваемые отпустили потерпевшего, который обратился в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Были ли у мужчин конфликты с молодым человеком до инцидента, не уточняется.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. В СК напомнили, что за подобное преступление грозит срок от пяти до 12 лет.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении фигурантов в СИЗО. На данный момент специалисты из СК проводят все необходимые для расследования мероприятия.