В российской школе произошла эвакуация из-за звонка о минировании

В Чите произошла эвакуация в средней общеобразовательной школе (СОШ) №8 из-за звонка о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, всех учителей и учеников из школы №8 перевели в соседнюю №6. Сейчас на месте работают экстренные службы. Школьники рассказали, что никому не разрешили вернуться за вещами.

Ранее сообщалось, что 13-летний ученик принес в школу в центре Омска две петарды и устроил пожар. Из учебного заведения эвакуировали 650 человек.

Он поджег одну из петард на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк. В результате произошло возгорание учебного кабинета площадью 10 квадратных метров.