Два российских подростка решились на теракт ради денег

В Нижегородской области задержали двух российских подростков, обвиняемых в теракте на объектах железнодорожной инфраструктуры региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в феврале 2025 года молодые люди получили предложение о заработке с помощью диверсий. Решившиеся на преступление обвиняемые подожгли релейный шкаф и шкафы пункта считывания информации на перегоне станций Тонгашево-Пижма Горьковской железной дороги. В результате повреждения объектов транспортных коммуникаций произошло задержание движения поездов.

После того, как сотрудники правоохранительных органов установили и задержали поджигателей, было возбуждено уголовное дело по статье 205 (Террористический акт) УК РФ.

Ранее в Иркутской области сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали 18-летнего местного жителя за подготовку теракта — поджога объекта инфраструктуры.