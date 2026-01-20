СК завел дело на охранника школы, ранившего подростка ножом

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в ведомстве. Главным фигурантом по делу проходит охранник школы, напавший на ребенка с ножом.

"В ходе конфликта мужчина, имея при себе нож, извлек его из-под верхней одежды и, не выдвигая законных требований о прекращении противоправных действий, действуя на почве личной неприязни с целью причинения смерти, нанес одному из несовершеннолетних удар ножом в область шеи", - рассказали в Следственном комитете региона.

В ведомстве уточнили, что по данному уголовному делу проводятся следственные действия, собирается доказательная база, и уточняются все обстоятельства инцидента.

ЧП произошло 19 января возле школы № 17 Дербента. Группа подростков, играя в снежки, закидала снегом 75-летнего охранника образовательного учреждения. После этого мужчина вытащил нож и ударил им одного из ребят.

Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь в больнице. Угрозы жизни и здоровью нет, рассказали в мэрии Дербента.