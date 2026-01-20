В Екатеринбурге завели дело после отравления детей в кафе аквапарка

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм в кафе аквапарка. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Ранее стало известно, что в заведении общепита в этом месяце отравились несовершеннолетние посетители, после чего санврачи его проверили и закрыли на 30 суток.