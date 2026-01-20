Судью и его жену расстреляли средь бела дня в собственном доме

В штате Индиана произошло вооруженное нападение на судью Стивена Мейера и его жену Кимберли. Неизвестный подъехал к их дому на озере Милл-Понд, постучал в дверь и открыл огонь из дробовика. Это произошло около двух часов дня, пишет издание Daily Mail.

Согласно подробностям, переданным телеканалу CBS News, звонивший в полицию сообщил, что кто-то постучал и сказал паре, что нашел их собаку. Вслед за этим раздались выстрелы. Прибывшие на место офицеры обнаружили судью и его жену с огнестрельными ранениями.

Судья Мейер получил ранение в руку, а его супруга — в бедро. Оба были немедленно доставлены в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. По последним данным, их состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия полиция обнаружила стреляные гильзы.

Мотив преступления остается неясным. В офисе шерифа заявили, что им не было известно о каких-либо предварительных угрозах в адрес судьи. Поскольку обстоятельства дерзкого дневного нападения не ясны, в понедельник вечером были объявлены масштабные поиски стрелка, который скрылся с места преступления.

Инцидент вызвал серьезный резонанс в судейском сообществе штата. Председатель Верховного суда Индианы Лоретта Раш обратилась к коллегам с письмом, подчеркнув постоянную обеспокоенность угрозами судебной системе. Она призвала всех судей серьезно отнестись к вопросам личной безопасности, назвав любое насилие в их адрес совершенно неприемлемым.