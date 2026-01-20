Главу Звездного городка в Подмосковье подозревают в получении крупной взятки

Следователи подозревают главу Звездного городка в Московской области Евгения Баришевского в получении взятки в крупном размере.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в правоохранительных органах.

— Баришевского подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — передает ТАСС со ссылкой на слова источника в правоохранительных органах.

Подробности дела пока не известны. По данным картотеки Тверского суда Москвы, следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого. Однако в инстанции отклонили это требование.

Ранее бывшему заместителю главы администрации городского округа Клин предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, фигуранту передали 200 тысяч рублей через двух посредников. Взамен он должен был обеспечить подписание актов о приемке выполненных работ на ремонт автомобильной дороги.