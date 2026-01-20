Суд арестовал мужчину, зарезавшего знакомого на юге Москвы

Суд заключил под стражу москвича, который зарезал своего знакомого в квартире на Россошанской улице в столице.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый убил знакомого 17 января. Фигурант был пьян и напал с ножом на потерпевшего. Он нанес ему 13 ударов, от которых тот скончался. Правоохранители впоследствии задержали злоумышленника. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Ранее аналогичный инцидент произошел в квартире дома в Сумском проезде в Москве. Там находились двое знакомых мужчин. Один из них был пьян. В какой-то момент фигурант схватил нож и дважды ударил им товарища. Мужчина погиб на месте. Подозреваемого арестовали.