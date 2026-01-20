Суд в Забайкалье признал террористической молодежную организацию «ЗЛО»

© Вечерняя Москва

Забайкальский краевой суд признал молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» (ЗЛО) террористической и запретил ее деятельность в России.

— Суд решил заявление удовлетворить, признать движение «Забайкальское левое объединение» террористической организацией и запретить его деятельность, — заявила судья.

Ответчиками по делу выступили лидеры организации Александр Снежков и Любовь Лизунова, которых в 2024 году признали виновными в вандализме, призывах к терроризму и экстремизму.

Движение ЗЛО было создано еще в 2019 году, однако не имело официальной регистрации в Министерстве юстиции РФ. Организация имеет собственную символику, а также страницы в соцсетях, передает ТАСС.

До этого ФСБ задержала в Москве, Чечне и Ингушетии активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева*».

*Признано террористической организацией и запрещено в России.