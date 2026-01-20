Уничтожен готовивший теракт против военнослужащих россиянин

В Ставрополье уничтожен россиянин, готовивший теракт против военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ раскрыла фигуранта во время проведения работы над выяснением обстоятельств подготовки теракта в отношении военнослужащих, предотвращенного в декабре 2025 года. Им оказался житель Кисловодска 1982 года рождения.

При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным ударом. На месте был обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство, состоящее из компонентов иностранного производства.

По данным правоохранителей, пострадавших среди силовиков и мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила о предотвращении терактов против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии

