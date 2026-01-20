Главу Звездного городка в Подмосковье подозревают в получении крупной взятки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Баришевского подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Подробности его дела неизвестны.

Как следует из электронной картотеки Тверского суда, следователи направили в суд ходатайство об аресте Баришевского. Однако суд оставил чиновника на свободе.

Баришевский занимает должность мэра Звездного городка с 2017 года. Он также был главой Лобни. Дважды избирался депутатом Московской областной думы, работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В 2014-2016 годах чиновник возглавлял администрацию Орехово-Зуева.