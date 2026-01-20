Россиянин напал на сидевшего в машине водителя скорой
Житель Санкт-Петербурга напал на 38-летнего водителя скорой, сидевшего в машине во время вызова около дома на Ленинском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке».
Выяснилось, что россиянин проходил мимо и повздорил с медицинским работником.
Горожанин набросился на водителя с кулаками. Последнему впоследствии потребовалась помощь врачей.
Сотрудники полиции начали устанавливать личность дебошира.
До этого сообщалось, что в Приморском крае задержали мужчину, который изрезал ножом прибывшего по вызову медика.
Еще раньше мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове в Петербурге.