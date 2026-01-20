Мигранта, сбившего насмерть пенсионерку на электровелосипеде, отправили в колонию

К реальному тюремному заключению приговорил суд велокурьера, задавившего пожилую женщину на востоке столицы. Мужчина настаивал, что криком предупреждал прохожую, но она в силу проблем со слухом просто не услышала его.

Как стало известно «МК», фатальная авария произошла 18 июня 2024 года на Сиреневом бульваре. Мигрант трудился в столице монтировщиком шин на автосервисе, а также подрабатывал курьером на личном электровелосипеде Minako v8 Pro. В тот день он доставлял очередной заказ. Шел дождь, но мужчина разогнался по тротуару до 25 километров в час. Он утверждал, что пенсионерка вышла из магазина и стала пересекать тротуар прямо перед ним, поэтому возможности затормозить уже не было.

Гастарбайтер настаивал, что пытался криком предупредить женщину, а она не услышала. Пенсионерка действительно носила слуховой аппарат, однако ее муж, который ждал супругу с покупками из магазина, сидя в припаркованной машине, тоже не слышал никаких окриков. В итоге наезда избежать не удалось. Прохожая получила серьезные травмы и спустя месяц с небольшим скончалась в больнице.

Курьеру предъявили обвинение в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Суд учел, что молодой мигрант раскаялся и признал извинения родственникам погибшей. Но тюремного заключения ему избежать не удалось. Измайловский суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.