Семилетняя девочка спасла жизнь отцу, упавшему с лестницы

В США мужчина упал с лестницы в доме и выжил благодаря семилетней дочери, которая «сделала все, чтобы спасти его», пишет People.

В среду, 14 января, 41-летний Ксавье Бейтс, железнодорожник из штата Иллинойс, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и рухнул без сознания.

В тот момент его жена была на работе, и дома оставалась лишь их маленькая дочь, Миа. Увидев, что отец нуждается в помощи, она не растерялась, схватила телефон, набрала 911 и держала связь с диспетчером, пока не приехали парамедики.

«Это было немного страшно, но я была храброй», — сказала Миша, давая интервью местному изданию.

Ксавье появился в кадре вместе с дочерью и еще раз поблагодарил ее за спасение своей жизни.

«Она умная и смелая девочка», — отметил счастливый отец.

Администрация поселка Линвуд, где живет семья Бейтсов, также высоко оценила «быструю реакцию» Мии, отметив, что «ее действия сыграли решающую роль».

