В Москве изъяли почти килограмм кокаина у постояльца гостиницы

Полицейские обнаружили в гостиничном номере на северо-востоке столицы брикет с кокаином весом более 994 граммов у 43-летнего мужчины, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

Сотрудник службы безопасности одной из гостиниц Северо-Восточного административного округа обратился в полицию из-за подозрительного поведения постояльца, сказал Васенин ТАСС.

Оперативники задержали 43-летнего москвича после проверки номера.

При обыске был найден брикет с веществом массой более 994 граммов, которое, согласно результатам экспертизы, оказалось кокаином. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Задержанный арестован, расследование продолжается.

Ранее российские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латинской Америки, было изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 600 млн рублей.