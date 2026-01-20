Вскрыто молодежное террористическое «ЗЛО» в российском регионе

Забайкальский краевой суд признал неформальную молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» («ЗЛО») террористической и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС.

Движение было создано в 2019 году, имело собственную символику и страницы в соцсетях. Согласно исковым требованиям, в его деятельности выявили признаки террористической организации. Ответчиками выступили неофициальные лидеры движения — Александр Снежков и Любовь Лизунова, осужденные на шесть и 3,5 года колонии за вандализм, призывы к терроризму и экстремизму.

Снежков исковые требования не признал, «ЗЛО» он назвал информационным ресурсом, в котором делился мыслями. Однако подтвердил, что в 2022 году дал задание Лизуновой написать пост и опубликовал его, а потом удалил, потому что понял, что оправдывал террористическую деятельность, в том числе поджоги военкоматов.

